Авиакомпаниям могут запретить рассаживать семьи в самолетах

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Авиакомпаниям могут запретить рассаживать родителей и детей в самолетах. Соответствующие поправки в Воздушное законодательство РФ готовят депутаты от "Единой России", сообщает газета "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяну Буцкую.

По ее словам, разработка законопроектов находится в самом начале. В данный момент депутаты уточняют формулировки документа.

В частности, парламентарии пока не определили, до какого возраста ребенка должен быть актуальным этот запрет. При этом, подчеркнула Буцкая, подобная норма должна быть бесплатной для родителей даже в случае с лоукостерами, которые зарабатывают на рассадке пассажиров.

Депутат объяснила, что данная инициатива направлена в первую очередь на безопасность перелетов. Так, ребенок может испытывать сложности во время кормления без взрослых либо сильно шуметь.

На сегодня авиакомпании по-разному решают вопрос с рассадкой семей. Некоторые перевозчики "привязывают" билет ребенка к тому родителю, который сделал бронь, другие – к тому, кто в последнюю очередь оформил ее.

Причем некоторые компании также по-разному трактуют совместную рассадку. К примеру, некоторые из них считают, что если ребенок и взрослый сидят через проход, то, в принципе, они сидят рядом, отметила Буцкая.

До этого Российский союз туриндустрии призвал законодательно регулировать внедрение компенсаций пассажирам в случаях овербукинга – когда билетов продается больше, чем мест в самолете. На сегодняшний день овербукинг не запрещен, однако законодательно он никак не регламентируется.

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