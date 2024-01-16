В России призвали законодательно регулировать овербукинг

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Российский союз туриндустрии (РСТ) призвал законодательно регулировать внедрение компенсаций пассажирам в случаях овербукинга – когда билетов продается больше, чем мест в самолете. Об этом сообщается в пресс-службе РСТ.

Вице-президент союза Дмитрий Горин напомнил, что на сегодняшний день овербукинг не запрещен, однако законодательно он никак не регламентируется. В связи с этим пассажиры не получают каких-либо компенсаций от авиакомпаний.

"Должны быть четкие и понятные для всех правила. Мировой опыт показывает, что часто, по согласию сторон, в случае овербукинга пассажиры принимают решение о переносе рейса, так как авиакомпании выплачивают им "живые" деньги", – добавил он.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов отметил, что пассажиры имеют право обратиться в суд в случае овербукинга, однако только половина из них выигрывает подобные дела.

По его словам, норма овербукинга должна быть добровольной для пассажира. Так, у него должно быть право выбрать другой рейс, если получит соответствующую компенсацию, либо настоять на том, чтобы лететь данным рейсом.

Овербукинг является методом управления доходами авиакомпании. Он подразумевает продажу большего числа билетов на самолет, чем тот может вместить. Таким образом авиакомпании застраховывают себя на случай неявки пассажиров.

Согласно международной статистике, в среднем на рейс не является до 10–15% пассажиров. Таким образом, без сверхлимитных продаж авиакомпании терпели бы серьезные убытки, отправляя незаполненные самолеты.

Одновременно с этим выгода есть и для пассажиров, так как за счет избыточных продаж снижается стоимость билетов. Кроме того, у самих пассажиров риск попасть под овербукинг оценивается в 1%.

Ранее СМИ сообщали о том, что Росавиация направила письма в авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" с просьбой не выполнять полеты в Египет на 27 самолетах. По информации журналистов, данные рекомендации были изданы после получения информации о возможности ареста этих самолетов в египетских аэропортах.

До этого стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" и производитель самолетов "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) согласовали часть параметров салонов самолетов Ту-214, в частности, судна будут рассчитаны на 170–175 пассажиров.

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