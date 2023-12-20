Юрист напомнил туристам о возможности возврата денег с компенсацией при овербукинге

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Путешественники при овербукинге в отеле могут рассчитывать на возврат средств в течение 10 дней и компенсацию убытков. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на юриста по правам потребителей Василия Черепанова.

"Турист также может просить компенсировать ему убытки – например, если вместо изначальной ему пришлось забронировать гостиницу дороже", – отметил эксперт.

Однако он призвал туристов не злоупотреблять компенсацией и выбирать гостиницу, близкую по уровню к той, в которую не получилось заселиться.

Если путешественник согласится на предложение туроператора переселиться в более дешевый отель, то ему должны вернуть разницу средств. Чтобы получить ее, нужно обратиться к исполнителю с претензией. Если он откажется выплатить компенсацию, то следует обратиться в суд, заключил Черепанов.

Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) заявил, что почти все номера в отелях Москвы распродали на новогоднюю ночь. Столичный номерной фонд на новогодние выходные загружен на 96%, причем большую часть туров купили в октябре и ноябре. Кроме того, средняя стоимость тура повысилась на 10–15% по сравнению с показателями 2022 года.

Туроператоры сообщили о повышенном спросе на московские гостиницы в новогодние выходные