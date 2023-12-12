Почти все номера в отелях Москвы распродали на новогоднюю ночь

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Номера в отелях Москвы практически распроданы на новогоднюю ночь. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

Как рассказала руководитель пресс-службы компании "Алеан" Ирина Романова, столичный номерной фонд на новогодние выходные загружен на 96%, а большую часть туров купили в октябре и ноябре. При этом объемы продаж увеличились на 60%, а средняя стоимость тура повысилась на 10–15% по сравнению с показателями 2022 года.

По словам генерального директора компании "7 холмов" Ирины Левиной, еще есть несколько свободных мест в сборные группы, однако под организованные группы мест нет. В первую очередь это касается трех- и четырехзвездочных отелей, отметила эксперт.

По данным "Алеана", в этом году самым большим спросом среди туристов пользуется выставка-форум "Россия" на ВДНХ, Красная площадь, Кремль и Третьяковская галерея.

В свою очередь, генеральный директор компании "Виадук-тур" Лариса Федорова рассказала, что банкеты тоже быстро распродали. Она отметила, что в этом году индивидуальные туристы запрашивали не только бюджетное размещение в гостинице ближе к центру, а отели со спа, саунами и бассейнами.

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что стоимость новогоднего трехдневного тура на двоих в Санкт-Петербург с размещением в трехзвездочном отеле начинается от 15 тысяч рублей. При этом в стоимость тура не включены транспортные расходы.

По данным на начало декабря, продажи туров в Санкт-Петербург уже на 22% превышают прошлогодние показатели.

Туроператоры сообщили о повышенном спросе на московские гостиницы в новогодние выходные