Стало известно, сколько россиян планируют поездки в новогодние выходные

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Почти треть опрошенных россиян запланировали поездки на предстоящие новогодние выходные. Около 70% респондентов рассказали, что планируют остаться дома. Данные опроса финансовой онлайн-платформы передает "Газета.ру".

Организовать себе полноценный туристический отдых планируют 15,5% опрошенных, в 2022 году было 11,4%, отметили в публикации.

Экскурсионные поездки по России стали самым популярным видом отдыха на новогодние выходные. Их выбрали 5,8% планирующих путешествие. Следом идут российские горнолыжные (3,9%) и морские курорты (3,4%). Замыкает тройку лидеров пляжный отдых за рубежом, его выбрали 2,4% опрошенных. Другие респонденты не ответили на вопрос, куда планируют поехать.

В прошлом году данные о выборе отдыха россиян на новогодние выходные были следующие:

экскурсионный отдых по России – 4,2%;

горнолыжные курорты – 2,4%;

на море внутри РФ – 3,6%;

на море за рубежом – 1,2%.

"Популярность почти всех видов туризма заметно выросла, за исключением отечественных морских курортов, чья доля за год осталась стабильной", – говорится в публикации.

Самым распространенным форматом новогодней поездки у россиян стало посещение родственников или друзей, о нем сообщили 26,2% опрошенных. В 2022 году их доля составляла 14,5%.

Отправиться за город планируют 23,8% респондентов. Это цифра практически не изменилась с прошлого года, отмечается в исследовании.

Опрос был проведен в ноябре 2023 года. В нем приняли участие две тысячи человек по всей России в возрасте от 18 лет.

Ранее стало известно, что Турция, Египет и Россия стали самыми популярными туристическими направлениями в преддверии Нового года.

А Москва возглавила топ-10 городов по количеству покупок авиабилетов на перелеты внутри страны (25,1%). Следом идут Санкт-Петербург (12,4%), Сочи (10,5%), Калининград (3,7%) и Екатеринбург (3,1%).

Москва примет рекордное число туристов в новогодние выходные