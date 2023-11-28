Названы самые популярные направления для отдыха в преддверии Нового года

Фото: 123RF/perekotypole

Турция, Египет и Россия стали самыми популярными туристическими направлениями в преддверии Нового года, сообщает "Газета.ру", которая ссылается на результаты исследования.

В конце этого года Москва возглавила топ-10 городов по количеству покупок авиабилетов на перелеты внутри страны (25,1%). После нее идут Санкт-Петербург (12,4%), Сочи (10,5%), Калининград (3,7%) и Екатеринбург (3,1%). Замыкают десятку лидеров Минеральные Воды (2,9%), Самара (2,6%), Тюмень (2,5%), Мурманск (2,3%) и Уфа (2,2%).

Из зарубежных направлений самыми востребованными среди россиян стали Пхукет (16,3%), Ереван (7,7%), Бангкок (7,4%), Стамбул (6,9%), Дубай (6,9%), Баку (5%), Анталья (3,3%), Душанбе (2,8%), Ош (2,5%) и Алма-Аты (2,5%).

Особой популярностью пользуются туры в Турцию, Египет, Таиланд, ОАЭ, Индию и на Кубу. При этом на отдых по России по-прежнему сохраняется высокий спрос.

Ранее аналитики выяснили, что граждане РФ стали чаще выбирать для поездок внутренние маршруты. Согласно исследованию OneTwoTrip, доля заказов внутри страны за год выросла на 14,0%, до 78,4%. Самым популярным направлением по России стала Москва – на нее пришлось 25,2% от общего числа заказов.

Кроме того, российская столица – лидер в перечне направлений для внутреннего новогоднего туризма. В ноябре путешественники начали активно бронировать гостиницы на период зимних каникул – только за последние дни спрос вырос сразу в 1,5 раза.

Почти половина московских отелей забронирована на новогодние праздники