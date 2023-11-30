Горные курорты Сочи откроют сезон катания раньше срока из-за снегопадов

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Горный курорт "Роза Хутор" откроет зимний сезон катания ранее запланированной даты из-за большого количества выпавшего снега, сообщается в телеграм-канале курорта.

Новый сезон стартует 8 декабря. В первую очередь можно будет протестировать трассы северного склона с отметки 2 320 метров, то есть с Розы Пик, и до 1 600 метров над уровнем моря.

Всего в предстоящем сезоне для туристов Розы Хутора откроют 105 километров трасс с доступностью 32 подъемников. Для любителей горных лыж и сноуборда подготовят 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны.

Кроме того, ранее запланированного откроется курорт Красная Поляна. Уже 1 декабря отдыхающим предоставят синие и красные трассы в горной долине Цирк-2, Цирк-2, Аибга и Восточный Цирк-2. Также для катания будут открыты склоны на горном курорте "Газпром".

Курорты "Роза Хутор", Красная Поляна и "Газпром" расположены в Адлерском районе Сочи.

Ранее синоптики предупредили о снегопадах в горах Сочи. По их данным, много снега выпадет на вершинах гор. При этом в предгорье пока будут держаться плюсовые температуры.

Недавно специальные генераторы начали покрывать склоны Воробьевых гор в Москве искусственным снегом. Таким образом комплекс готовится к старту горнолыжного сезона и запуску объектов зимних видов спорта.

Для запуска склона необходимо более 70 тысяч кубометров снега. Отмечается, что заниматься спортом здесь смогут не только профессиональные спортсмены, но и любители горных лыж и сноуборда.

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