Московские новогодние инфоцентры для туристов посетили более 70 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 70 тысяч человек посетили московские новогодние информационные центры для туристов, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, шесть из них открыли в аэропортах и популярных местах для прогулок в Москве, еще четыре – в других регионах России. Сотрудники центров рассказывали гостям о достопримечательностях столицы, рождественских ярмарках, катках, а также приглашали принять участие в VR-экскурсиях и мастер-классах.

Новогодние турцентры в праздники работали в парке "Зарядье", на Манежной площади и Северном речном вокзале, в аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево. Их за две с половиной недели посетили 60 тысяч человек. Пункты в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Тюмени и Казани посетили в общей сложности 10 тысяч человек.

Среди россиян в центры чаще всего обращались туристы из Твери, Уфы, Костромы, Саратова, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. Если говорить об иностранцах, то чаще всего это были гости из Индии, Китая, Турции и государств Ближнего Востока.

По результатам опроса самыми популярными местами среди туристов стали Красная площадь, ВДНХ, парк "Зарядье", Парк Горького, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственная Третьяковская галерея, Большой театр и Новодевичий монастырь.

Ранее цифровой туристический сервис Russpass подготовил маршруты для автомобильных путешествий из Москвы. Маршруты составлены по Московской, Рязанской, Тверской и Тульской областям.

В сервисе есть готовые планы поездок с картой, описанием объектов и расписанием их работы, рекомендации по выбору заведений общественного питания, а также плейлист, который можно включить в дороге.

Жителям Капотни расскажут о краснокнижных животных, которые обитают в их районе

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!