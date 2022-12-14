Москвичей пригласили на выставку "Находки в реставрации"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве с 15 по 23 декабря организуют выставку "Находки в реставрации", которая пройдет в Московском архитектурном институте (МАРХИ). Информацией об этом поделилась заммэра столицы Наталья Сергунина.

Жители Москвы смогут ознакомиться с элементами лепного декора и художественного оформления, предметами быта, а также снимками и архивными документами. Экспозицию посвятили завершению Года культурного наследия народов России.

На выставке будет представлено около 70 предметов. Например, гости мероприятия смогут увидеть находки из исторических павильонов ВДНХ.

"Реставрация этого комплекса – один из крупнейших подобных проектов в городе. Специалисты сделали там множество открытий. Например, они нашли горельеф "Праздничный Ленинград", архивные кинопленки и части керамической люстры 1954 года, по которым теперь будут воссоздавать аналогичные утраченные светильники", – рассказала Сергунина.

Интерес у посетителей может вызвать фанерная вывеска с поздним названием павильона "Юные натуралисты и техники", заявила заммэра. Также на экспозиции представят орден Ленина и макет картуша павильона № 17 "Лесная промышленность".

Гости смогут ознакомиться с образцами исторических строительных материалов Дома Наркомфина, дверным полотном с витражом дома Абрикосовых, колокольным язычком из храма Апостолов Петра и Павла и многим другим.

Выставка пройдет по адресу улица Рождественка, дом 11/4, корпус 1, строение 4. Посетить ее можно с 10:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что центр сохранения наследия и развития туризма Олимпийского комплекса "Лужники" 16 декабря проведет спортивно-музыкальный фотопроект "Место счастья. Спорт и музыка".

Там будет представлена экспозиция из более чем 300 фоторабот и артефактов.

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