Москвичам рассказали о самых популярных в 2022 году выставках Пушкинского музея

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Выставка "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" попала пятерку наиболее посещаемых экспозиций Пушкинского музея за последние 50 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу отдела по работе с посетителями Государственного музея имени Пушкина Марину Жучкову.

По ее словам, экспозиция стала настолько популярной, что гости культурного учреждения возвращались на нее не единожды.

Среди семейной аудитории самой посещаемой выставкой была "Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия". Жучкова утверждает, что посмотреть на историю древней цивилизации приходили люди всех поколений.

Если говорить о востребованных экскурсиях, то самыми популярными среди школьных групп можно отметить экспозиции "Древний Египет", "Древняя Греция" и "Древний мир".

Между тем туристы предпочитают обзорные экскурсии, а местные жители – залы Итальянского и Северного Возрождения, а также комнаты с импрессионистами. Жучкова также отметила, что чаще всего музей посещают именно женщины.

Ранее заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что с 12 по 18 декабря состоится заключительная в этом году акция "Московская музейная неделя". Жители и гости столицы смогут бесплатно посетить Государственный Дарвиновский музей, Государственный музей Пушкина и Дом-музей Марины Цветаевой.

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