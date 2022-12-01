Названы самые интересные ледовые катки предновогодней Москвы

В Москве стартовал сезон для любителей покататься на коньках. Одними из первых открылись катки на ВДНХ и Парке Горького. Однако эти площадки далеко не единственные в городе, заслуживающие внимания. Рассказываем про самые интересные места, где москвичи и жители столицы могут покататься.



Более тысячи площадок

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В этом году жителям и гостям столицы представлен богатый выбор катков, на которые можно отправиться с друзьями или семьей.





Петр Бирюков заместитель мэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства В Москве в общей сложности будут работать около 1,4 тысячи катков, в том числе 1 176 с естественным покрытием и 215 с искусственным, из них более 150 открытых и 63 всесезонных.

Больше всего катков с естественным льдом откроется в Южном административном округе – 182 шутки. В Северо-Восточном административном округе гостей будет ждать 141 площадка, в Юго-Западном – 138, 124 – в Восточном. В центре города на естественных водоемах заработают две точки: на Чистых и Патриарших прудах.

Общая площадь катков с естественным покрытием превысит 865 тысяч квадратных метров. На всех площадках будет организована необходимая инфраструктура. В частности, проведено освещение, созданы точки общепита, а также пункты проката и оказания первой помощи. Кроме того, там поставят туалеты и раздевалки.



ВДНХ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Самый большой столичный каток открылся на Главной аллее ВДНХ 25 ноября. Здесь на лед могут одновременно выйти до 4,5 тысячи посетителей. Площадь этого катка превышает 20 тысяч квадратных метров. Ледовые дорожки проходят возле фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Москвичей и гостей города на катке ожидают экскурсии на льду. Кроме того, дети могут попасть на занятия по фигурному катанию под руководством инструкторов. Площадка работает со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00, по выходным и праздничным дням – с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00. Понедельник – технический день.

Стоимость входного билета зависит от дня недели, времени посещения, возраста гостя и других факторов. Со вторника по четверг на первый сеанс взрослые могут попасть за 350 рублей, на второй – за 550 рублей.

В пятницу стоимость билета достигает 450 и 750 рублей соответственно. В выходные и праздничные дни за первый сеанс нужно будет отдать 600 рублей, за второй – 750 рублей. Для детей в возрасте от 6 до 12 лет цена на входной билет варьируется от 200 до 350 рублей. При оплате картой "Мир" посетителям обещают скидку 20%. Прокат коньков стоит 400 рублей, заточка – столько же.

Кроме того, для ряда категорий граждан предусмотрено бесплатное посещение катка. В частности, билеты не нужны детям-сиротам, ветеранам ВОВ, а также инвалидам I и II групп. Ознакомиться с полным списком льгот можно на сайте катка.



Парк Горького

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Площадка в Парке Горького также уже принимает посетителей. В этом сезоне она получила название "Каток культуры и отдыха". Его площадь чуть меньше, чем на ВДНХ, но тоже внушительная – свыше 16 тысяч квадратных метров. Здесь работают пять павильонов, оформленных в красные и синие оттенки.

Каток принимает посетителей ежедневно, кроме понедельника. Чтобы разделить потоки "конькобежцев", сделав отдых комфортным и максимально безопасным, для гостей предусмотрены два сеанса. Утренний проходит с 10:00 до 15:00, а вечерний – с 17:00 до 23:00.

Для детей есть отдельный каток площадью 920 квадратных метров. В ближайшем к нему павильоне № 5 можно бесплатно взять помощника-пингвина для новичков на льду. Билеты на основной каток стоят от 350 до 750 рублей, на детский – от 200 до 400 рублей.



ГУМ-Каток

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С 29 ноября принимает гостей и ГУМ-Каток на Красной площади. В этом сезоне он оформлен в стилистике Гжели. Площадь ледового покрытия возле стен Кремля достигает почти 2 700 квадратных метров. За один сеанс каток вмещает не больше 450 человек.

Площадка работает ежедневно с 10:00 до 23:00. Каждый сеанс длится один час. Между ними предусмотрен 30-минутный технический перерыв для обработки льда. С 29 ноября по 25 декабря на сеансы в будни с 10:00 до 14:30 со своими коньками взрослым можно попасть бесплатно, с 16:00 до 22:00 – за 600 рублей. В выходные и праздники в любое время придется заплатить 700 рублей.

Схожий порядок в этот период распространяется и на детей. Для посетителей от 7 до 12 лет в будние дни со своими коньками с 10:00 до 14:30 вход бесплатный, с 16:00 до 22:00 – 300 рублей, в выходные и праздники в любое время – 400 рублей.

Желающих встретить Новый год на льду организаторы предупреждают, что на новогодний сеанс билеты продаются только в кассах катка. За вход придется заплатить 2 023 рубля. Сам сеанс продлится с 22:00 31 декабря до 02:00 1 января 2023 года.



Таганский парк

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один из крупнейших столичных катков с искусственным покрытием под названием "Сияние льда" открылся в Таганском парке. Его площадь – 4,6 тысячи квадратных метров. Таким образом, по своему размеру он незначительно уступает футбольному полю. Специально для гостей здесь работают кафе, раздевалка, пункты проката и заточки коньков.

Ледовая площадка ждет посетителей ежедневно. В течение дня проводятся четыре сеанса – с 10:00 до 12:00, c 13:00 до 15:00, с 17:00 до 19:00 и с 20:00 до 22:00. Стоит учитывать, что этой зимой на катке не будут работать традиционные билетные кассы. Билеты следует покупать онлайн. Взрослым в будние дни за них придется отдать 320 рублей, выходные и праздничные – 430 рублей. Для детей до 6 лет вход на каток бесплатный. Для возрастной группы от 7 до 12 лет билет стоит 220 рублей в будние, выходные и праздничные дни.



Cад "Эрмитаж"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В центре столицы начал свою работу камерный и романтичный каток с искусственным покрытием "PROЛед". Его площадь составляет 900 квадратных метров. За счет искусственного покрытия он доступен посетителям в любую погоду, включая периоды, когда наступает оттепель.

Площадка работает ежедневно. Гости могут выбрать любой из четырех сеансов – с 10:00 до 12:00, c 13:00 до 16:00, с 17:00 до 20:00 и с 21:00 до 23:00. В будние входной билет стоит 250 рублей, в выходные и праздничные дни – 350 рублей. Прокат коньков обойдется в 200 рублей в первый час и 100 рублей каждый следующий. Те, кто еще только учится кататься, могут арендовать "помощника фигуриста" – поддерживающую установку в виде животных. Услуга стоит 250 рублей в час.



"Лужники"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еще одна масштабная площадка открылась в "Лужниках". Она называется "Южный полюс". Каток площадью 16 тысяч квадратных метров находится в двух минутах ходьбы от станции метро "Воробьевы горы". Также сюда можно добраться от станции МЦК "Лужники".

Инфраструктура площадки дает возможность гостям переобуться в теплом павильоне с запирающимися шкафчиками. Также они могут воспользоваться услугами пункта проката и заточки коньков. Кроме того, при необходимости делающим свои первые шаги на льду посетителям дадут советы и консультанты по катанию.

Со вторника по пятницу на "Южном полюсе" проводится два сеанса: с 16:00 до 18:30 и с 19:30 до 22:00. В выходные и праздничные дни – три: с 13:00 до 15:30, с 16:30 до 19:00 и с 20:00 до 22:30. По понедельникам каток не работает. В будни входной билет для взрослых стоит 400 рублей, в выходные и праздники – 600 рублей.

За вход на каток для детей с 7 до 13 лет со вторника по пятницу придется заплатить 200 рублей. В выходные и праздники стоимость увеличивается до 300 рублей. Прокат коньков на сеанс обойдется в 300 рублей.



Парк "Красная Пресня"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В парке "Красная Пресня", недалеко от делового центра "Москва-Сити", работает "City-каток". Он состоит из двух ледовых площадок. Одна из них площадью 800 квадратных метров – с искусственным покрытием. Вторая – с натуральным льдом – раскинулась на 600 квадратных метрах. Отличительной особенностью "City-катка" является необычная фотозона в стиле киберпанка. Кроме того, для гостей работает прокат коньков, помощников фигуриста и предусмотрены теплые раздевалки со шкафчиками.

Площадка ежедневно открыта для посетителей. Предусмотрены четыре сеанса: по будням с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, c 16:00 до 18:00 и с 19:00 до 22:00. По выходным время работы катка продлевается до 23:00. С понедельника по пятницу входной билет стоит 300 рублей, в субботу, воскресенье и праздники – 400 рублей. Для гостей до шести лет, детей-сирот, инвалидов и ветеранов боевых действий вход бесплатный. Прокат коньков обойдется в 250 рублей.

