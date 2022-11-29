В Москве стартовал зимний сезон проекта "Мой спортивный район"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проект "Мой спортивный район" будет работать в столице зимой, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Такое решение было принято после успешного осеннего сезона.

В рамках проекта жителей города научат кататься на коньках и познакомят с базовыми элементами фигурного катания. Занятия будут проходить бесплатно. Для участия в них нужно зарегистрироваться на сайте и принести с собой на занятие коньки.

Выбрать наиболее удобный для себя каток можно в 10 округах столицы. В будущем их список расширят. Площадки расположены по следующим адресам:



ЦАО, район Замоскворечье, Большой Овчинниковский переулок, дом 11;

ЗАО, район Раменки, Мичуринский проспект, дом 17, корпус 2;

САО, район Ховрино, улица Онежская, дом 53, корпус 1;

ВАО, район Новокосино, улица Суздальская, дом 44;

СВАО, район Отрадное, Юрловский проезд, дом 8;

СЗАО, район Хорошево-Мневники, улица Народного Ополчения, дом 11;

ЮАО, район Зябликово, Ореховый проезд, дом 41;

ЮВАО, район Текстильщики, улица Люблинская, владение 18;

ЮЗАО, район Котловка, Севастопольский проспект, между домами 33–37;

ЗелАО, район Крюково, корпус 2034.

Тренировки будут проходить по вторникам, четвергам и субботам. Одно занятие будет длиться час. В 17:30 уроки будут проходить для детей в возрасте от 10 до 14 лет, в 19:00 – для детей старше 10 лет и взрослых, в 20:30 – для горожан старше 18 лет.

Тренировки будут проводить профессиональные тренеры Москомспорта. В то же время детям рекомендуется иметь при себе средства защиты: шлем, налокотники и наколенники.

"Мой спортивный район" организован городским департаментом спорта, центрами госуслуг "Мои документы", проектом "Здоровая Москва" при поддержке проекта мэра Москвы "Мой район". В рамках него проводятся бесплатные регулярные тренировки.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина объявила о запуске 21 катка в столичных парках и зонах отдыха. По ее словам, каждая площадка имеет свое оформление.

Для удобства посетителей предусмотрены пункты проката и заточки коньков. Кроме того, оборудованы фуд-корты и теплые павильоны, где можно согреться.



Каток и ярмарка открылись на Красной площади

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