Порядка 1,4 тыс катков будут работать в Москве этой зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Порядка 1,4 тысячи досуговых и спортивных катков будут работать в Москве в этот зимний период. Объекты откроются в каждом административном округе столицы, информирует заммэра города по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, работники комплекса городского хозяйства начали обустраивать территории зимней инфраструктуры.

"В Москве в общей сложности будут работать около 1,4 тысячи катков, в том числе 1176 с естественным покрытием и 215 с искусственным, из них более 150 открытых и 63 всесезонных", – цитирует Бирюкова портал мэра и правительства столицы.

Он добавил, что мероприятия по подготовке искусственного льда уже стартовали. На территориях с естественным льдом уже организована подготовка поверхности. Уже после установления в Москве морозов работники начнут заливать катки.

Суммарная площадь объектов с естественным льдом превысит 865 тысяч квадратных метров. Москвичи смогут посещать катки с таким покрытием по всему городу. Так, в ЮАО откроют 182 объекта, в СВАО – 141, в ЮЗАО – 138 и в ВАО – 124.

Ранее сообщалось, что в дендрарии национального парка "Лосиный остров" обустроили две горки для тюбинга, сделанные из дерева. Их зальют после формирования устойчивого снежного покрова. Для безопасности гостей горки защитили специальными бортикам.

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