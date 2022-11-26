Более 200 катков с искусственным льдом откроются в столице – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Свыше 200 катков с искусственным льдом заработают в столице к новому зимнему сезону. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Подготовили к зимнему сезону 215 катков с искусственным льдом. Они будут работать в каждом округе Москвы", – написал мэр в своем телеграм-канале.

По его словам, катки обустроят в парках, дворах и на 19 площадках фестиваля "Московские сезоны". При этом, как уточнил мэр, везде сделают раздевалки, освещение, пункты проката и оказания первой помощи.

Собянин добавил, что для жителей столицы также сделают катки и с настоящим льдом.

"Площадки под них уже готовы. Скоро начнем их заливать и оборудуем всем необходимым для комфортного отдыха", – отметил градоначальник.

Ранее самый большой каток с искусственным льдом в Москве открылся на ВДНХ. Площадь ледовой площадки составляет 20 тысяч "квадратов", она рассчитана на 4,5 тысячи человек.

Накануне заработали катки в Парке Горького и в "Лужниках". ГУМ-Каток откроется на Красной Площади 28 ноября. Отмечалось, что его площадь составит почти 6 тысяч квадратных метров, а лед сможет выдержать температуру до 10 градусов, благодаря чему будет доступен до конца февраля.



В Москве открылись первые катки

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