Горки для тюбинга установили в парке "Лосиный остров"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В дендрарии на территории национального парка "Лосиный остров" установили две горки для тюбинга, сделанные из дерева. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу парка.

"Большая горка высотой почти 7 метров и длиной 25 метров ждет взрослых любителей активного отдыха. С двухметровой горки при помощи родителей смогут кататься малыши", – сообщили представители парка.

Горки зальют после формирования устойчивого снежного покрова. Для безопасности посетителей горки защитили специальными бортиками. В конце трассы есть достаточное количество пространства для торможения, уточнили в пресс-службе.

Стоимость проката тюбингов будет включена в цену билета на посещение экологического центра.

До этого сообщалось, что в декабре в Москве и Подмосковье начнут работу горнолыжные клубы и комплексы. На территории некоторых горнолыжных курортов посетителям будут доступны занятия с инструкторами, а также другие виды зимних развлечений.



Горнолыжные комплексы Москвы и Подмосковья готовятся к открытию

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