В парках Москвы открылся 21 каток с искусственным льдом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина объявила о запуске 21 катка в столичных парках и зонах отдыха. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Катки с искусственным льдом открылись в городских парках в разных районах Москвы. Среди них Таганский парк, Перовский, Измайловский, "Красная Пресня", "Дубки" и другие", – уточнила представитель мэрии.

Подробное расписание сеансов размещено на едином сайте.

По словам Сергуниной, каждая площадка имеет свое оформление. Для удобства посетителей предусмотрены пункты проката и заточки коньков. Кроме того, оборудованы фуд-корты и теплые павильоны, где можно согреться.

Наталья Сергунина также отметила, что в Москве подготовят также 38 площадок с естесственным льдом. Подготовка и заливка таких катков стартует с 28 ноября.

Самый большой каток столицы расположен на ВДНХ. Одновременно он может принять более четырех тысяч посетителей. Первые из них уже опробовали каток 25 ноября.

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