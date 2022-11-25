Зимний сезон стартует на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 25 ноября, на ВДНХ стартует зимний сезон, главным событием которого станет открытие самого большого катка в Москве. Также все желающие смогут покататься на лыжах и тюбингах, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Лыжные трассы оборудуют, когда это позволят сделать погодные условия. А главный каток примет первых посетителей уже сегодня вечером. Рядом с ним находятся кафе, где можно перекусить. Всего на территории выставки работает больше 140 точек общепита, которые одновременно готовы принять около пяти тысяч человек", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что каток с искусственным льдом, площадь которого составляет 20 тысяч квадратных метров, рассчитан на 4,5 тысячи человек. Ледовые дорожки огибают фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Также на катке будут проводить экскурсии на льду и занятия по фигурному катанию для детей под руководством инструкторов. Посетители смогут взять коньки на прокат или заточить свои.

Кроме того, в пятницу откроется каток "Южный полюс" площадью 16 тысяч квадратных метров на территории "Лужников". В павильоне на 700 мест гости и жители столицы смогут заточить коньки или взять их в аренду. Там также будет работать кафе. Каток украсят новогодними иллюминациями, гирляндами и фотозонами.

Ранее заммэра города по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что этой зимой в Москве откроют около 1,4 тысячи катков. Их оборудуют в каждом административном округе столицы. По его словам, на 1 176 объектах будет естественное покрытие, а на 215 – искусственное.



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