Специальная программа в честь открытия нового зимнего сезона пройдет на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специальную программу по случаю открытия зимнего сезона и катка представят на ВДНХ 25 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу выставки.

"Темой торжественной программы станет "Путешествие по снам". Мероприятия пройдут на трех площадках выставки – возле арки главного входа, на Центральной аллее и ледовой площадке", – рассказали представители ВДНХ.

Начало праздничной программы запланировано на 18:00.

Возле арки главного входа покажут иммерсивную постановку "Белый слон", в которой выступят танцоры в необычных костюмах, цирковые жонглеры и артисты на моноциклах. На Центральной аллее можно будет увидеть ростовые куклы и шествие сказочных персонажей.

Программа на катке ВДНХ также начнется с 18:00. На льду покажут балет и несколько цирковых номеров, объединенных в одну композицию. Свои умения покажут акробаты, фигуристы, клоуны и эквилибристы. Позже, в 19:00, начнется пластический спектакль "Вещий сон".

В период с 20:50 до 21:55 на льду пройдет мастер-класс от фигуристок Алены Косторной и Максима Ковтуна. Для посещения ледовой арены потребуются билеты, отмечают организаторы.

Ранее в ноябре заммэра города по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что примерно 1,4 тысячи досуговых и спортивных катков будут работать в Москве во время предстоящего зимнего сезона. Объекты инфраструктуры уже устанавливаются.

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