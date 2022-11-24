Каток в Парке Горького заработает 25 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Парке Горького каток заработает 25 ноября, в этом году ледовая площадка получила название "Каток культуры и отдыха" – так парк назывался в годы его открытия, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Площадь территории составляет более 16 тысяч квадратных метров, на ней будут работать пять павильонов. Место оформят в красных и синих цветах с новогодними елками и инсталляциями.

Для юных гостей парка оборудуют отдельный каток площадью 920 квадратных метров, где родители смогут присматривать за детьми во время активного отдыха.

Для тех, кто предпочитает спортивное катание, организуют специальную площадку с воротами. Ее площадь составит 1,8 тысячи квадратных метров. Помимо этого, для гостей будет создана зона отдыха "Очаг" с живым огнем, где можно согреться на скамейках с подогревом.

Каток в парке откроют 25 ноября в 18:00. Будет создано два сеанса – с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00. С 15:00 до 17:00 – технический перерыв. Каток будет работать каждый день, кроме понедельника.

Ранее сообщалось, что подготовка катка на ВДНХ почти завершилась. Сначала специалисты оснастили территорию ограждениями из бруса, затем на асфальте выложили слой песка, чтобы выровнять ледовую поверхность.

Порядка 1,4 тыс катков будут работать в Москве этой зимой

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