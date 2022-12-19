Более 50 событий пройдет в новогодние праздники на ВДНХ в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Более 50 мероприятий пройдет в январские праздники на ВДНХ в Москве. Об этом рассказала заммэра города Наталья Сергунина.

"Центр "Космонавтика и авиация" приглашает на тематические экскурсии, в музее славянской письменности "Слово" проведут мастер-класс по каллиграфии для юных посетителей, в павильоне "Рабочий и колхозница" и на катке покажут спектакли", – сказала Сергунина.

С 2 по 8 января пройдут экскурсии "Новый год и Рождество в космосе" в центре "Космонавтика и авиация", прогулки с гидом по территории ВДНХ.

Экскурсия на коньках "Ледовая сказка" пройдет в 11:00 7 января. В течение всей недели на ВДНХ будут проходить костюмированные представления.

Постановку "Рождество" покажут в павильоне "Рабочий и колхозница" в 15:00 6 января, а на катке в 16:00 7 января состоится иммерсивный спектакль "Рождество желаний". Гости смогут с 11:30 с 2 по 5 января присоединиться к зарядке и спортивной программе с аниматорами. С 17:30 на катке будет работать детская школа фигурного катания.

С 10:00 до 22:00 с 1 по 8 января дети с 6 лет смогут принять участие в посвященных Древнему Китаю квестах в павильоне № 21. В 14:00 2 января в музее славянской письменности "Слово" пройдет лекция на тему того, как в старину встречали Рождество, а в 14:00 8 января там пройдет мастер-класс по каллиграфии для детей.

Гостей и жителей Москвы экоцентр "Пчеловодство" приглашает сыграть в VR-игру с 11:00 до 17:00 с 2 по 8 января. Там же пройдет мастер-класс по созданию поделки из природных материалов (в 12:00 3 января), лекция о жизни диких животных зимой (в 11:00 4 января).

Гости смогут научиться делать свечу из воска и расписную деревянную игрушку в 13:00 5 и 8 января.

Сергей Собянин рассказал, что зимой в Москве будут работать 215 катков с искусственным льдом. Площадки для катания на коньках организовали во всех столичных округах. Почти 40 катков с натуральным и искусственным покрытием открылись в усадьбе "Воронцово", Измайловском парке, музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно", "Сокольниках", саду "Эрмитаж".

При этом 19 бесплатных катков работают на фестивальных площадках "Московских сезонов". Сеансы для катания доступны с 11:00 до 22:00 в будни и с 10:00 до 22:00 – в выходные. Прокат коньков на этих площадках стоит 50 рублей (залог 2 000 рублей).



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