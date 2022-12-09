Бесплатные катки открылись на фестивальных площадках "Московских сезонов"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

На фестивальных площадках "Московских сезонов" открылись 19 бесплатных катков. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы. В будние дни катание будет проходить с 11:00 до 22:00, а выходные – с 10:00 до 22:00.

Катание организовано по сеансам. Необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте "Московских сезонов". Это позволит сократить время прохода на каток и сделает сеанс посещения безопаснее.

Катки расположены по адресам:

Площадь Революции;

улица Профсоюзная, дом 41;

Коптевский бульвар, дом 18, корпус А;

сквер у станции метро "Некрасовка";

улица Ключевая, дом 22;

улица Перерва, дом 52;

улица Митинская, дом 31;

улица Матвеевская, дом 2;

улица Соколово-Мещерская, дом 23;

сквер у станции метро "Отрадное";

улица Уральская, дом 16;

улица Теплый Стан, дом 1, корпус Б;

улица Адмирала Руднева, дом 8;

улица Вешняковская, дом 16;

улица Городецкая, дом 1;

улица Святоозерская, дом 1;

улица Сухонская, дом 6, строение 1;

Волгоградский проспект, дом 119;

город Зеленоград, 16 микрорайон, бульварная зона.

свободный

50 рублей

Вход со своими коньками. Детские и взрослые коньки можно взять в прокат (от 27 до 46 размера включительно). Стоимость –(залог 2 000 рублей).

Также можно будет взять в аренду комплект защиты, куда входят наколенники и налокотники. Стоимость – 50 рублей (залог 1 000 рублей). На таких же условиях выдается защитный шлем. Коньки на всех катках можно заточить бесплатно.

"С каждым годом катание на коньках становится все более популярным. А приходить всей семьей или большой компанией на катки, которые расположены на фестивальных площадках "Московских сезонов", для москвичей стало хороший зимней традицией", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех площадках работают операторы, которые следят за порядком. Они также помогут тем, кто впервые встал на коньки. Кроме того, начинающие фигуристы, чтобы увереннее чувствовать себя на льду, могут взять поддерживающие стойки в форме пингвинов.

По правилам на лед могут выходить дети старше трех лет. Дети до 10 лет допускаются в зону катания только в сопровождении законного представителя, а с 10 до 14 лет – без сопровождения представителя, но только после подписания им согласия на посещение катка. Для сопровождения несовершеннолетний на льду бесплатно выдаются валенки (залог 1 000 рублей).

Кроме того, посетители площадок фестиваля могут принять участие в сборе новогодних подарков для жителей новых территорий России и участников специальной военной операции.

До 8 января в пункты сбора можно принести книги, настольные игры, игрушки, сладкие наборы, носки, варежки, перчатки, термобелье, шапки, шарфы, подарочные мужские наборы, стельки, мужские средства личной гигиены.

Все вещи и подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками. Подробную информацию о сборе подарков и адресах пунктов можно посмотреть на сайте проекта "Москва помогает".

Ранее сообщалось, что приходить на катки на фестивальных площадках "Московских сезонов" стоит заранее, при опоздании система сама аннулирует запись. На лед с собой нельзя брать сумки, рюкзаки, продукты.



В столице открыли регистрацию на катки фестивальных площадок

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!