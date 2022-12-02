Более 4 тыс объектов зимнего отдыха откроются в Москве в текущем сезоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

В текущем сезоне в Москве откроются более 4 тысяч объектов зимнего отдыха. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства подготовят к работе более четырех тысяч объектов зимнего отдыха", – отметил он.

В городе появятся катки с естественным и искусственным льдом, лыжные трассы, базы, склоны, а также площадки для сноуборда, катания на санях и тюбингах. Москвичи смогут покататься на 1,4 тысячи катках общей площадью 1,3 миллиона квадратных метров. Большая часть площадок расположится в ЮАО (182), СВАО (141), ЮЗАО (138) и ВАО (124), рассказал Бирюков.

Заммэра также добавил, что для посетителей катков создадут комфортные условия, установят освещение, пункты проката и оказания первой помощи, точки питания.

В зимний период в столице будут функционировать 383 лыжные трассы общей протяженностью более 560 километров, в том числе 12 с искусственным оснежением, 338 ледяных и снежных горок, свыше 1,8 тысячи универсальных площадок для зимних видов спорта, 20 лыжных баз и 7 горнолыжных склонов.

Ранее в Москве открылся 21 каток с искусственным льдом. Каждая площадка имеет свое оформление. Для удобства посетителей предусмотрены пункты проката и заточки коньков. Кроме того, оборудованы фудкорты и теплые павильоны, где можно согреться.



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