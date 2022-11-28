В Москве состоялось торжественное открытие ГУМ-Катка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Торжественное открытие ГУМ-Катка состоялось на Красной площади в Москве. На нем гостям и жителям столицы показали часть выступления ледового шоу фигуристки Татьяны Навки "Шахерезада", передает РИА Новости.

"Это прекрасная, всеми любимая сказка "Тысяча и одна ночь", всем в детстве ее читали. По мотивам этой сказки мы сделали нашу сказку "История любви Шахерезады", – поделилась олимпийская чемпионка.

Она уточнила, что в постановке принимают участие чемпионы ОИ Камила Валиева, Никита Кацалапов и Виктория Синицина, роли озвучивают артисты Жасмин, Филипп Киркоров, Валерия и Тимур Родригез.

Как сообщалось до этого, площадь катка на Красной площади составляет около 6 тысяч "квадратов", а лед выдерживает температуру до 10 градусов, благодаря чему будет доступен до конца зимы.

Ледовая площадка доступна каждый день с 10:00 до 23:00. Кроме того, первые четыре сеанса в будние дни можно будет посетить бесплатно.

Вместе с катком будет работать и ГУМ-Ярмарка. Помимо торговых палаток с сувенирами, елочными игрушками, варежками и другими товарами, там будут карусели для детей и взрослых.

Ранее самый большой каток с искусственным льдом в Москве открылся на ВДНХ. Площадь ледовой площадки составляет 20 тысяч "квадратов", она рассчитана на 4,5 тысячи человек.

Также заработали катки в Парке Горького и "Лужниках".

Как отмечал Сергей Собянин, к новому зимнему сезону в столице откроется свыше 200 катков с искусственным льдом. Их обустроят в парках, дворах и на 19 площадках фестиваля "Московские сезоны". Везде сделают раздевалки, освещение, пункты проката и оказания первой помощи.



Организаторы ГУМ-Катка анонсировали экскурсии на льду для посетителей

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!