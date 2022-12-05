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В Москве открылась регистрация на катки фестивальных площадок

В Москве открылась регистрация на катки фестивальных площадок

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В Москве открылась регистрация для посещения бесплатных катков проекта "Московские сезоны". Их откроют 9 декабря, но забронировать место на конкретный сеанс можно в приложении или на сайте. Всего доступны 19 катков в разных округах столицы.

Приходить организаторы просят заранее, при опоздании на 30 минут система сама аннулирует запись. С собой нельзя брать сумки, рюкзаки, продукты. Прокат коньков обойдется в 50 рублей, но нужно будет оставить залог в две тысячи рублей. Также можно взять в аренду комплект защиты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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