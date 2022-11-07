В ГД предложили ввести в Москве льготный парковочный тариф для пенсионеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве предложили сделать льготный парковочный тариф для пенсионеров в выходные дни. Об этом сообщает газета "Известия".

С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Соответствующее обращение было направлено заммэру столицы Максиму Ликсутову.

Нилов объяснил, что тариф, который установлен в настоящее время (380–450 рублей в час), может потянуть не каждый пожилой житель столицы. По его словам, пенсионеры просто не могут позволить себе выехать в центр города в выходные дни.

Он обратил внимание на то, что возможность бесплатно парковаться появляется лишь несколько раз в год в праздничные дни. В остальное время высокие тарифы не дают пожилым москвичам оставить машину и прогуляться в городе.

Нилов призвал установить бесплатную парковку для пенсионеров в выходные дни в местах с повышенными тарифами. Кроме того, парламентарий подчеркнул, что это решение станет дополнением к программе "Активное долголетие".

Ранее Ликсутов рассказал о возможных изменениях стоимости парковки на улицах столицы. По его словам, изменения возможны как в сторону увеличения, так и снижения.

Городские власти руководствуются принципом, согласно которому парковка на местах с 85-процентной загруженностью и более дорожает.

Ликсутов отметил, что стоимость парковки в Москве не превысит 450 рублей. Он также добавил, что улицы с пониженной загруженностью могут перевести в более дешевую категорию тарифов.



Тарифы изменились на парковках в районе ВДНХ

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