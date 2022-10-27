Стоимость парковки в Москве не превысит 450 рублей – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал в интервью Москве 24 о возможных изменениях стоимости парковки на улицах столицы.

По словам представителя мэрии, изменения возможны как в сторону увеличения, так и снижения. Городские власти руководствуются принципом, согласно которому парковка на местах с 85-процентной загруженностью и более дорожает.

"<...> в конце года мы проанализируем все парковочные платные места по этой понятной формуле, и там, где превышение больше 85%, будет рост тарифа, но при этом максимальный уровень платы за парковку 450 рублей увеличиваться не будет", – заявил Ликсутов.

Заммэра подчеркнул, что улицы с пониженной загруженностью могут перевести в более дешевую категорию тарифов.

Ранее стало известно, что в Москве 4 и 5 ноября парковка будет бесплатной на всех улицах, включая участки с повышенным тарифом. 6 ноября парковки будут работать по тарифу воскресенья, то есть плата за участки с повышенным тарифом будет взиматься.

Большое интервью Максима Ликсутова смотрите сегодня в 17:30 на телеканале Москва 24.



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