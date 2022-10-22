Парковка на улицах столицы будет бесплатной 4 и 5 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве 4 и 5 ноября парковка будет бесплатной на всех улицах, включая участки с повышенным тарифом, сообщает Дептранс в телеграм-канале.

"В праздники на дороги выезжает меньше машин, а загруженность улиц ниже, чем в будни. Просим автомобилистов соблюдать правила и быть внимательными – это позволит избежать аварийных ситуаций и сделать дорожное движение еще безопаснее для всех", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В Дептрансе отметили, что 6 ноября парковки будут работать по тарифу воскресенья – бесплатно везде, кроме улиц с установленной стоимостью 380 рублей и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом будут платными все дни.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил увеличить число бесплатных парковочных мест вблизи поликлиник, больниц, стационаров, фельдшерских пунктов для пациентов и сопровождающих. Парламентарий указал на сложности, с которыми могут столкнуться посетители медучреждений.

Он выразил мнение, что пенсионеры и инвалиды, а также их сопровождающие, зачастую вынуждены пользоваться автомобилем из-за проблем с мобильностью или отсутствием комфортных маршрутов общественного транспорта.



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