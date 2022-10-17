Жители Раменок смогут приобрести у города 33 парковочных места

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти выставят на продажу 33 машино-места на подземном паркинге многоквартирного дома в Раменках, его жители смогут воспользоваться преимущественным правом приобретения. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Глава городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков пояснил, что речь идет о подземной стоянке дома 26 на Мичуринском проспекте.

"Преимущественное право дает возможность жителям приобрести машино-места на подземных стоянках их домов со скидкой 40%: если за период заявочной кампании была подана только одна заявка, то лот будет реализован за 60% от его рыночной стоимости. В случаях, когда на него претендует несколько желающих, проводится электронный аукцион", – заявил он.

По словам Щербакова, площадь машино-мест составляет от 12,5 до 15,5 квадратного метра. Победителем торгов становится участник, предложивший наибольшую цену за объект.

Собственники расположенных в доме квартир и граждане, проживающие в нем по договорам социального найма, могут подать заявку на участие в торгах до 15 ноября. Продажи состоятся 23 ноября на электронной площадке "Росэлторг".

"Процедуры по приобретению машино-мест напрямую у города проводятся онлайн. Нужно зарегистрироваться на электронной площадке и подать заявку. К ней необходимо приложить копию паспорта, документа, подтверждающего право пользования жилым помещением на условиях социального найма, или выписку из ЕГРН для собственников жилых помещений в многоквартирном доме", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что столичные власти до конца года выставят на торги земельный участок на Беловежской улице под строительство автомойки. Площадь участка составляет 0,21 гектара.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!