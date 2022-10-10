Земельный участок под автомойку на Беловежской улице выставят на торги

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичные власти до конца года выставят на торги земельный участок на Беловежской улице под строительство автомойки, заявил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Он пояснил, что площадь участка составляет 0,21 гектара.

"Город заключит с победителем аукциона договор аренды на два года шесть месяцев. За это время инвестор должен будет построить на участке автомоечный комплекс с магазином общей площадью не более 434 квадратных метров", – сказал Гаман.

Отмечается, что участок расположен рядом с крупной транспортной развязкой Можайского шоссе и МКАД через дорогу от жилого района.

Ранее сообщалось, что столичные власти выделят инвесторам в аренду 15 земельных участков для размещения производств. Суммарно они получат более 116 гектаров земли. На предприятиях, которые разместят на указанных территориях, будут изготавливать электронику, мебель, одежду, упаковку, строительные материалы и прочую продукцию.

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