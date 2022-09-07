Два участка земли сдадут в аренду под пищевые производства в поселении Щаповском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Два земельных участка сдадут в аренду по льготной ставке в поселении Щаповском в ТиНАО. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в аренду сдадут земельные участки площадью 0,65 и 0,76 гектара по льготной ставке 1,5% от кадастровой стоимости. Там возведут объекты пищевой промышленности площадью 10 и 11,4 тысячи квадратных метров.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что участки расположены по адресу Варшавское шоссе, владения 4б и 4в.

"Срок действия договоров с победителями торгов составит семь лет и четыре месяца. После окончания строительства и регистрации прав собственности на объекты арендаторы смогут оформить участок в собственность", – подчеркнул Гаман.

Ранее сообщалось, что участок бывшей промзоны Северянин площадью более 15 гектаров реорганизуют по проекту комплексного развития территорий. Ефимов рассказал, что участок промзоны находится с восточной стороны железнодорожных путей Ярославского направления МЖД, между улицами Енисейской и Летчика Бабушкина.

