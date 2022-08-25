Более 1,3 тыс предпринимателей Москвы получили помощь в имущественно-земельной сфере

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов
В рамках антикризисной поддержки помощь города в имущественно-земельной сфере на сумму свыше 14 миллиардов рублей получили более 1,3 тысячи предпринимателей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что больше всего заявок касались получения отсрочки имущественно-земельных платежей за второй квартал 2022 года. Так, общая сумма перенесенных взносов составила почти 10,8 миллиарда рублей.
Кроме того, по обращениям 155 арендаторов земельных участков, оформленных для строительства, ставка арендной платы, установленная в рамках прогрессирующей шкалы на 2022 год, сохранится и в 2023 году. Это позволит девелоперам сэкономить более 2,74 миллиарда рублей.
В свою очередь, семь инвесторов, планирующих развивать в столице новые производства, получили землю без торгов по ставке один рубль в год и сэкономят почти 45 миллионов рублей на платежах за аренду.
Ранее сообщалось, что столица возглавила рейтинг регионов РФ по предоставлению льготной ипотеки для IT-специалистов: с мая в Москве было выдано 688 соответствующих кредитов на сумму 8,55 миллиарда рублей.
До этого Владимир Ефимов сообщил, что к настоящему времени одобрены уже 2,8 тысячи заявок, по 720 заключены договоры. Приведенные данные соответствуют распределению IT-специалистов по регионам: в Москве работают 29% от всех россиян, занятых в сфере информационных технологий, а также порядка 7,8 тысячи соответствующих организаций.
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