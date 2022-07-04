Инвестор построит в Москве офисное здание на 1 820 рабочих мест

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Инвестор построит на западе столицы офисное здание на 1 820 рабочих мест, сообщил на портале мэра и правительства Москвы заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Возводить объект будут в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Ефимов рассказал, что соглашение по городской программе подписали с компанией "Рублево-Архангельское". Объект должны ввести в эксплуатацию весной 2025 года.

Инвестор вложит в строительство 4,3 миллиарда рублей. За реализацию проекта он получит льготы по плате за изменение вида разрешенного использования пяти земельных участков в микрорайоне Рублево-Архангельское, на которых построят жилые дома.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что это уже второе соглашение с девелопером в рамках программы создания мест приложения труда. В декабре прошлого года он обязался построить офисно-деловое здание в том же районе на 1,5 тысячи рабочих мест. Инвестиции в этот проект составят почти два миллиарда рублей.

Всего в микрорайоне хотят создать порядка 77 тысяч рабочих мест. Офисный кластер, который появится там, расположится вблизи жилых кварталов, что сэкономит горожанам время на дорогу до работы.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление об увеличении объема льгот для инвесторов, которые в более короткие сроки создают рабочие места. Согласно документу, при сокращении срока реализации проекта по созданию мест приложения труда от полугода до года такие инвесторы смогут получить 5% снижения платежей дополнительно, а при сокращении срока реализации проекта более одного года – 10%.

В настоящее время для объектов площадью до 50 тысяч квадратных метров предельный срок реализации составляет 3 года, для объектов площадью от 50 до 70 тысяч квадратных метров – 4 года, для объектов площадью от 70 до 100 тысяч квадратных метров – 5 лет и для объектов площадью от 100 тысяч квадратных метров – 6 лет.

