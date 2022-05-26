Собянин увеличил льготы для инвесторов, создающих в более сжатые сроки рабочие места

11:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин подписал постановление об увеличении объема льгот для инвесторов, которые в более короткие сроки создают рабочие места.
"Правительство Москвы увеличило объем льгот, предоставляемых инвесторам в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда", – сообщили в пресс-службе мэра.
Согласно документу, при сокращении срока реализации проекта по созданию мест приложения труда от полугода до года такие инвесторы смогут получить 5% снижения платежей дополнительно, а при сокращении срока реализации проекта более одного года – 10%.
В настоящее время для объектов площадью до 50 тысяч квадратных метров предельный срок реализации составляет 3 года, для объектов площадью от 50 до 70 тысяч квадратных метров – 4 года, для объектов площадью от 70 до 100 тысяч квадратных метров – 5 лет и для объектов площадью от 100 тысяч квадратных метров – 6 лет.
Уточняется, что льготы доступны для предпринимателей, возводящих объекты для оказания комплексных логистических услуг.
Благодаря реализации программы станет возможно обеспечение комплексной застройки реорганизуемых промышленных зон и новых территорий, а также увеличение рабочих мест. На данный момент одобрены проекты, предполагающие вложения в объеме более 85 миллиардов рублей, это позволит создать около 30 тысяч рабочих мест.
Ранее Сергей Собянин принял решение о снижении с 11 до 9% ставки по льготным кредитам для компаний промышленности.
При этом ставки снизят не только для новых заемщиков, но и по ранее одобренным кредитам.
Заявки на льготные кредиты на общую сумму около 108 миллиардов рублей на данный момент одобрены Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства, который является оператором программы. При этом более 3 миллиардов рублей составит объем бюджетных компенсаций процентных ставок по этим кредитам.
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