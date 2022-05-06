Ефимов: вложения крупного и среднего бизнеса в экономику Москвы выросли на 19% в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инвестиции крупного и среднего бизнеса в столичную экономику увеличились в 2021 году на 19% и составили около 3,5 триллиона рублей, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"По последним данным Росстата, совокупные инвестиции в основной капитал в Москве в 2021 году составили 4,84 триллиона рублей. Более 71% от общего объема вложенных средств – 3,46 триллиона рублей – составляют инвестиции крупного и среднего бизнеса. Это на 19% больше, чем в 2020 году", – отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, объем вложений в деятельность по транспортировке и хранению в 2021 году составил 22% от общего объема инвестиций в основной капитал и достиг 759,58 миллиарда рублей.

Доля инвестиций в информационно-коммуникационные технологии составила 13,2% – почти 456 миллиардов рублей, в сферу финансов и страхования – 407 миллиардов рублей (почти 12%), в связанную с недвижимостью деятельность – порядка 300 миллиардов рублей, добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Инвесторам предлагаются площадки для размещения производств на льготных условиях, предоставляются субсидии и льготные займы, для них снижается налоговая нагрузка. Кроме того, у промышленников есть возможность арендовать землю в столице за один рубль в год. Было также принято решение об автоматическом продлении в текущем году обеспечивающих льготы специальных статусов, которые раньше необходимо было подтверждать каждый год.

Особые статусы могут быть предоставлены активно инвестирующим действующим предприятиям, новым инвестиционным проектам, объектам инновационной инфраструктуры. Получение такого статуса снизит до 25% нагрузку по региональным налогам. В настоящее время 135 организаций получили особые статусы, совокупный объем льгот для них составляет 9 миллиардов рублей.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, принимающий заявки компаний Москвы на льготные кредиты на пополнение оборотных средств, в марте получил 10 миллиардов рублей на предоставление компаниям таких кредитов. Компании также могут подать в фонд заявку на льготный кредит на реализацию инвестпроектов по строительству нежилых объектов, на эти цели фонду было выделено еще 10 миллиардов рублей.

На льготные кредиты могут претендовать промышленные предприятия, проектные бюро, транспортные компании, рестораны, гостиницы, учреждения культуры, спорта, здравоохранения, образования и ИТ-сферы, застройщики и другие организации.

Ранее Владимир Ефимов заявил, что в столице заработал сервис по подбору мер поддержки для предпринимателей в условиях западных санкций.

В сервисе предпринимателю предлагается выбрать сферу деятельности, организационную форму, размер бизнеса, направления поддержки. Система автоматически покажет все доступные для конкретного предприятия меры.

В свою очередь, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил, что на сайте центра предприниматели также могут заполнить анкету и внести свои предложения по мерам поддержки.