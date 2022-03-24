Владимир Ефимов: в Москве приняты меры поддержки девелоперов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Инвесторы, осуществляющие проекты по программе создания мест приложения труда (МПТ) за пределами ТТК, будут иметь преимущество при определении размера банковской гарантии. Об этом сообщил заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По словам заммэра, Сергей Собянин утвердил комплекс антикризисных мер поддержки для застройщиков, которые создают в Москве объекты по программе создания МПТ. Срок предоставления банковской гарантии, нужной для осуществления проекта, продлен до полугода, а при определении размера гарантии отменена привязка к ключевой ставке ЦБ РФ – она зафиксирована на уровне 9,5% годовых.

"Кроме того, у инвесторов появилась возможность продления на полгода сроков исполнения по некоторым условиям соглашений", – уточнил Ефимов.

В свою очередь, министр столичного правительства, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что собственники земли, поменявшие вид разрешенного использования территорий под строительство, а затем заключившие с городом соглашение о создании МПТ, достаточно часто предоставляют сразу несколько банковских гарантий в разные ведомства города.

"Такая ситуация складывается в случаях, когда оформляется рассрочка по платежам за смену правового статуса земли, а доказательством последующего денежного взноса служит именно банковская гарантия. Новая мера поддержки дает возможность застройщику вернуть такой документ. Это позволит сэкономить на процентах, которые начисляются банком за использование своей гарантии", – заявил Гаман.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что данная программа сначала предполагала возведение исключительно промышленных объектов и офисов. Но уже в ноябре 2020 года этот список расширили.

"Сегодня инвесторы могут получить льготы, если построят объекты образования и науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других объектов. В прошлом году льготу распространили и на гостиницы. Это позволит увеличить номерной фонд и привлечь инвестиции в гостиничную отрасль", – пояснил Овчинский.

Программа создания МПТ стартовала в Москве в 2020 году. Благодаря ей удается обеспечить сбалансированную застройку спальных районов, учитывая потребности в рабочих местах, а также снизить маятниковую миграцию, нагрузку на дороги и городской транспорт. Согласно условиям программы, застройщики получают льготу при изменении вида разрешенного использования земельных участков под возведение жилья, если одновременно строят коммерческие, промышленные и соцобъекты за пределами ТТК и МКАД.

На сегодняшний день в программе создания МПТ могут участвовать как застройщики, планирующие свой проект, так и те, кто строит жилые дома в столице. Для этого нужно иметь права на участок для возведения жилья, создание самого МПТ и оформленный расчет арендной платы или платы за изменение вида разрешенного использования участка, где планируется дом. Земельные участки под застройку жилья и мест приложения труда могут быть расположены не в одном и том же районе.

Участвующие в программе девелоперы возведут в различных районах Москвы объекты общей площадью более 1 миллиона "квадратов". Среди них – школы, детсады, промышленные технопарки, ТЦ и бизнес-центры, производственный комплекс. Направлять заявки на присвоение статуса инвестиционного проекта по созданию МПТ застройщики могут через спецсервис инвестиционного портала столицы.

Ранее Михаил Мишустин принял решение о введении грантов для предпринимателей в возрасте до 25 лет. Так, молодые предприниматели, открывшие свое дело, смогут получить от 100 до 500 тысяч рублей. При этом те, чья деятельность осуществляется в арктической зоне, получат до одного миллиона рублей. На средства могут претендовать как индивидуальные предприниматели, так и учредители.

Кроме того, Сергей Собянин принял решение о выделении грантов на создание в Москве импортозамещающих производств в сфере здравоохранения, ЖКХ, транспорта, безопасности и строительства. Средства поддержки можно будет использовать для компенсации затрат на создание нового или расширение действующего производства в течение трех лет.

