Собянин принял решение о выделении грантов на создание импортозамещающих производств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин принял решение о выделении грантов на создание в Москве импортозамещающих производств в сфере здравоохранения, ЖКХ, транспорта, безопасности и строительства.

В пресс-службе мэра и правительства столицы отметили, что разрыв сложившихся производственных цепочек на фоне ухода иностранных компаний является одной из главных проблем высокотехнологичного бизнеса.

"Для поддержки предпринимателей, готовых оперативно занять высвобождающиеся ниши, правительство Москвы приняло решение о выделении грантов на создание импортозамещающих производств. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы", – говорится в сообщении.

Выделенные средства будут в первую очередь направлены на поддержку проектов, которые обеспечивают повседневные нужды москвичей. Гранты смогут получить организации любых масштабов из всех сфер деятельности. Их максимальный размер составит 100 миллионов рублей, причем 25% гранта можно будет получить в виде аванса. Средства поддержки можно будет использовать для компенсации затрат на создание нового или расширение действующего производства в течение трех лет.

"Компенсации подлежат до 50% затрат инвестора на приобретение объектов капитального строительства, оборудования, результатов интеллектуальной деятельности и программного обеспечения, а также на подключение к инженерным сетям. Компенсация расходов на оплату труда работников будет проводиться в объемах до 25% от размера гранта", – говорится в сообщении.

Получить подробную информацию о проекте и подать заявку на получение гранта можно на сайте Московского инновационного кластера. Рассмотрением заявок займется специально сформированный экспертный совет по импортозамещению, он начнется в апреле.

В мэрии уточнили, что решение о выделении грантов было принято в качестве одной из мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкций.

Накануне Сергей Собянин утвердил комплекс мер поддержки столичных предприятий малого и среднего бизнеса в текущих экономических условиях. В него вошли в том числе три программы льготного кредитования субъектов МСП. Речь идет о простом льготном кредитовании со ставкой 15% годовых, льготном кредитовании на инвестиционные цели и льготном факторинге.

