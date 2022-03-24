Страница о мерах поддержки экономики Москвы появилась на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале mos.ru появился раздел "Стабилизация экономики Москвы", посвященный городским и федеральным мерам поддержки москвичей и бизнеса.

На странице размещена информация об уже принятых мерах, в том числе в социальной сфере и трудоустройстве, торговле, промышленности и строительстве. Содержание страницы постоянно обновляется.

Кроме того, там указаны телефоны штаба по защите бизнеса, горячей линии поддержки промышленности Москвы и Центра поддержки экономики и другие контакты, которые могут пригодиться гражданам и предпринимателям, говорится в материале, размещенном на портале мэра и правительства Москвы.

Накануне Сергей Собянин утвердил комплекс мер поддержки столичных предприятий малого и среднего бизнеса в текущих экономических условиях. В него вошли в том числе три программы льготного кредитования субъектов МСП. Речь идет о простом льготном кредитовании со ставкой 15% годовых, льготном кредитовании на инвестиционные цели и льготном факторинге.

