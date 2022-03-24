10:58
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Сергей Собянин подписал распоряжение о компенсации затрат подрядчиков на получение банковской гарантии при заключении контрактов на строительство объектов по городскому заказу, в том числе в рамках программы реновации.
"Решение о компенсации расходов на получение банковских гарантий позволит стабилизировать финансовое положение подрядчиков, столкнувшихся с резким ростом стоимости соответствующей услуги и отказом кредитных учреждений от продолжения сотрудничества на прежних условиях", – рассказали в пресс-службе правительства Москвы.
Там также уточнили, что объем затрат будет рассчитываться в размере 0,9% от стоимости строительно-монтажных работ. На полученную сумму вырастет цена госконтрактов в сфере строительства.
Ранее правительство Москвы приняло ряд изменений в нормативные правовые акты о снижении арендной платы, предоставлении отсрочек для арендаторов земельных участков и нежилых помещений. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Документом устанавливается мораторий на повышение арендных ставок на земельные участки и нежилые объекты, находящиеся в городской собственности. Арендаторы нежилых помещений получат отсрочку по уплате аренды за второй квартал текущего года до 31 декабря 2022 года.
Собянин распорядился компенсировать затраты подрядчиков, работающих по городскому заказу
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