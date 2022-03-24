Мишустин принял решение о введении грантов для молодых предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял решение о введении грантов для предпринимателей в возрасте до 25 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

"У молодежи всегда много свежих и полезных идей, и государственная поддержка станет хорошим подспорьем для их реализации и будущих успехов", – отметил Мишустин.

Так, молодые предприниматели, открывшие свое дело, смогут получить от 100 до 500 тысяч рублей. При этом те, чья деятельность осуществляется в арктической зоне, получат до одного миллиона рублей. На средства могут претендовать как индивидуальные предприниматели, так и учредители.

На эту меру в бюджете предусмотрели более двух миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что правительство РФ на полгода продлит малому бизнесу срок уплаты налога по упрощенной системе. Речь идет о предприятиях обрабатывающей сферы, культуры, спорта, здравоохранения, индустрии красоты и туристических агентствах.

