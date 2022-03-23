В Москве стартовал прием заявок на финансовую поддержку предпринимателей в сфере общепита

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве 23 марта начали принимать заявки на получение грантов для открытия новых точек общепита. Программа финансовой поддержки разработана по поручению Сергея Собянина. Соответствующее постановление опубликовано на сайте столичного правительства.
Уточняется, что на эти цели из бюджета города Москвы выделено 500 миллионов рублей. Сумма грантов будет равна 1–2,5 миллиона рублей.
По словам заммэра Натальи Сергуниной, подать документы можно начиная со среды, 23 марта, и до 30 июня. Получить поддержку появится возможность у предпринимателей, открывших сеть быстрого питания после 16 марта.
"Обязательное условие участия в программе – создание в городе новых рабочих мест", – пояснила Сергунина.
Также в качестве основного вида деятельности подавшему заявку нужно иметь один из перечисленных в приказе кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности.
Отмечается, что размер финансирования будет зависеть от площади общепита. Так, открывшие точку питания от 10 до 25 квадратных метров смогут получить 1 миллион рублей, от 25 до 50 "квадратов" – 1,5 миллиона рублей, от 50 до 100 квадратных метров – 2 миллиона рублей, а от 100 квадратных метров и больше – 2,5 миллиона рублей.
Сообщается, что общепит должен работать в среднем ценовом сегменте. Получить грант могут как юрлица, так и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные не менее чем за год до подачи заявки.
Предприниматели смогут предъявить документы в бумажном варианте в ГБУ "Малый бизнес Москвы". Это возможно сделать с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 и по пятницам с 09:00 до 16:00 по адресу улица Средняя Первомайская, дом 3. Предприниматели могут также обратиться по номеру +7 (495) 255-14-14.
Ранее стало известно, что столичные власти поддержат и технологические компании, которые занимаются разработкой и тестированием инновационных продуктов. Уточняется, что речь идет о технологиях искусственного интеллекта и дистанционного образования. Как сообщил Сергей Собянин, город выдаст гранты до 2 миллионов рублей. Прием заявок начнется в апреле.
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