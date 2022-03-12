Столичные рестораторы выразили готовность занять место иностранных сетей на рынке общепита

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Если зарубежные сети примут решение уйти из РФ, их место на рынке общественного питания в Москве сразу же займут другие компании. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на вице-президента ФРиО, основателя ресторанов "Мясо&Рыба" Сергея Миронова.

Он уточнил, что зарубежные сети пока не сообщают о полном уходе из РФ, обычно на данный момент вопрос касается только приостановки работы. В настоящее время сотрудники не уволены, договора аренды также не расторгнуты, ТЦ, где расположены точки, поступили уведомления о техническом закрытии.

"Мы видим, что на сегодняшний день эти компании пытаются переждать. У них есть команда не работать, но нет команды уходить с рынка. Паника по поводу ухода иностранных сетей из России сильно преувеличена. Даже если они уйдут с рынка, ничего не случится. Их помещения мгновенно займут другие заведения общественного питания", – отметил Миронов.

По его словам, чтобы их заменить, не нужно делать отдельную сеть. Рынок общепита без проблем "растворит эти точки в себе". Кроме того, как уточнил эксперт, продукцию связанных с компаниями производств купят другие заведения питания, в частности, из-за трудностей с логистикой из-за рубежа.

"Например, одна из самых больших иностранных сетей – это 0,34% от общего количества точек питания России. Это совсем немного. По хорошей, льготной ставке аренды освободившиеся площади смогут занять максимально быстро. Проблемой могли бы быть сотрудники сетей, которые остались бы без работы. Но пока им платят зарплату. И в целом у них очень хороший уровень подготовки, а на ресторанном рынке Москвы и вообще России такая острая нехватка сотрудников, что этих людей с радостью заберут другие рестораны и фастфуды", – пояснил вице-президент ФРиО.

Одним из первых в процесс импортозамещения в общепите вошел "Мираторг". Агрохолдинг решил до конца года открыть 15 новых бургерных в Москве, Московской области и Брянске.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.