Кабмин на полгода продлит малому бизнесу срок уплаты налога по упрощенной системе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство России на полгода продлит малому бизнесу из ряда отраслей срок уплаты налога по упрощенной системе. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании президента РФ с членами кабмина.

Речь идет о предприятиях обрабатывающей сферы, культуры, спорта, здравоохранения, индустрии красоты и туристических агентствах.

"Предлагается продлить для них на шесть месяцев срок уплаты налога по упрощенной системе за прошлый год и первый квартал 2022 года с последующей рассрочкой в течение полугода", – цитирует Мишустина ТАСС.

Премьер-министр подчеркнул, что подобное решение позволит бизнесу перенести начало этих платежей на осень.

Ранее Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке экономики. Закон предусматривает отказ от применения в 2022 и 2023 годах нормы о повышенном размере для организаций пени с 31 дня просрочки исполнения обязанности по уплате налога в размере 1/150 ставки рефинансирования.