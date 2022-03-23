Налоговые поступления от предприятий химической промышленности выросли на 36,9%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Д. Гришкина

За 2021 год налоговые поступления от предприятий химической промышленности в консолидированный бюджет Москвы составили 12,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, это на 36,9% больше, чем в 2020 году, и на 24,6% больше, чем в 2019 году.

Кроме того, Пуртов добавил, что на налоги от применения специальных налоговых режимов пришлось порядка 300 миллионов рублей, что почти на 41% больше, чем в 2020 году, и более чем в 2,1 раза превысило поступления в 2019 году.

Уточняется, что компании химической отрасли изготавливают удобрения, пластмассы, каучук, лаки и краски, синтетические волокна, клей, чистящие и косметические средства и другую продукцию.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что для стабилизации экономики в России принимаются системные, серьезные и продуманные меры. По его словам, нормализацией ситуации с поставками сырья для разных сфер производства и преодоления дефицитов занимается Оперштаб по противодействию санкциям, организованный при правительстве России.

8 марта Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, в новом законе содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты, гарантирующие отмену до конца 2022 года проверок в отношении малого и среднего бизнеса.

