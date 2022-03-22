В 2021 году в московскую экономику инвестировали почти 5 трлн рублей – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Инвестиции в экономику Москвы в 2021 году практически достигли отметки в 5 триллионов рублей. Об этом заявил глава столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в Москве за 2021 год составили 4,84 триллиона рублей, что на 18,9% превышает показатель за предыдущий год. Это и значительно больше, чем в целом по стране: в 2021 году рост объема инвестиций по РФ составил 7,7%", – сказал он.
По его словам, это обусловлено быстрым ростом различных отраслей столичной экономики, в том числе финансовой и страховой, научной, технической и обрабатывающей, а также городскими мерами поддержки предприятий Москвы. В числе последних значатся различные субсидии, льготные кредиты и налоговые преференции.
Наибольшая доля инвестиций в минувшем году пришлась на машины и оборудование – 37,4%. А почти треть пришлась на вложения в строительство и благоустройство земель. Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних компаний между тем составил 3,5 триллиона рублей, причем больше половины этих средств приходится на собственные ресурсы компаний.
Кроме того, как рассказал директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев, в числе дополнительных мер поддержки бизнеса планируется расширить сферу применения офсетных контрактов. Они предполагают долгосрочную закупку товаров городом в обмен на обязательства поставщика инвестировать в локализацию производства.
Ранее Ефимов сообщил, что столичные власти разработали ряд новых мер поддержки строительной отрасли для снижения нагрузки при реализации важных градостроительных проектов. В частности, они предусматривают возможность отсрочки платежей за второй квартал года на шесть месяцев, а также получить землю для возведения промышленных и производственных предприятий всего за один рубль в год.
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