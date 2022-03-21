Ряд новых мер поддержки строительной отрасли разработали в Москве

09:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Москве разработали ряд новых мер поддержки строительной отрасли для снижения нагрузки при реализации важных градостроительных проектов, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, новые меры поддержки девелоперов прорабатываются совместно с представителями бизнеса.
"Теперь застройщики смогут отсрочить свои платежи за второй квартал на шесть месяцев, а также получить землю для возведения промышленных и производственных предприятий за рубль в год", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра добавил, что на текущий год снижена ставка за пользование рассрочкой по платежам за первый год аренды земли до 9,5% для новых договоров под строительство. Также в столице продлили действие банковских гарантий до шести месяцев при смене вида разрешенного использования земли.
Кроме того, застройщики и собственники, арендовавшие землю без торгов и изменившие вид разрешенного использования участков, получат возможность отсрочить свои платежи на шесть месяцев за второй квартал 2022 года.
В материале говорится, что рассрочку до шести лет по платежам за первый год аренды могут получить инвесторы при изменении цели предоставления участка или вида его использования, реализации масштабных инвестпроектов, а также при предоставлении земли для завершения строительства.
Для открытия новых производств Москва предоставит инвесторам землю в аренду для строительства объектов со ставкой один рубль в год.
В свою очередь, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что разработанные меры поддержки помогут реализовать намеченные планы по развитию столичной инфраструктуры.
"Ряд мероприятий планируется направить на улучшение делового климата и сокращение административных барьеров, поддержку системообразующих организаций, малых и средних предприятий, а также отрасли в целом", – приводятся в материале слова Бочкарева.
Ранее Владимир Ефимов рассказал о горячей линии, которая заработала в Москве для поддержки промышленных предприятий. Специалисты ответят на интересующие вопросы, а также помогут найти альтернативных поставщиков сырья и оборудования.
Заммэра отметил, что, обратившись на горячую линию, российские производители оборудования, комплектующих и материалов, а также поставщики сервисных услуг могут разместить информацию о своей компании в реестре правительства.
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