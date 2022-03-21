Ряд новых мер поддержки строительной отрасли разработали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве разработали ряд новых мер поддержки строительной отрасли для снижения нагрузки при реализации важных градостроительных проектов, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, новые меры поддержки девелоперов прорабатываются совместно с представителями бизнеса.

"Теперь застройщики смогут отсрочить свои платежи за второй квартал на шесть месяцев, а также получить землю для возведения промышленных и производственных предприятий за рубль в год", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра добавил, что на текущий год снижена ставка за пользование рассрочкой по платежам за первый год аренды земли до 9,5% для новых договоров под строительство. Также в столице продлили действие банковских гарантий до шести месяцев при смене вида разрешенного использования земли.

Кроме того, застройщики и собственники, арендовавшие землю без торгов и изменившие вид разрешенного использования участков, получат возможность отсрочить свои платежи на шесть месяцев за второй квартал 2022 года.

В материале говорится, что рассрочку до шести лет по платежам за первый год аренды могут получить инвесторы при изменении цели предоставления участка или вида его использования, реализации масштабных инвестпроектов, а также при предоставлении земли для завершения строительства.

Для открытия новых производств Москва предоставит инвесторам землю в аренду для строительства объектов со ставкой один рубль в год.

В свою очередь, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что разработанные меры поддержки помогут реализовать намеченные планы по развитию столичной инфраструктуры.

"Ряд мероприятий планируется направить на улучшение делового климата и сокращение административных барьеров, поддержку системообразующих организаций, малых и средних предприятий, а также отрасли в целом", – приводятся в материале слова Бочкарева.

Ранее Владимир Ефимов рассказал о горячей линии, которая заработала в Москве для поддержки промышленных предприятий. Специалисты ответят на интересующие вопросы, а также помогут найти альтернативных поставщиков сырья и оборудования.

Заммэра отметил, что, обратившись на горячую линию, российские производители оборудования, комплектующих и материалов, а также поставщики сервисных услуг могут разместить информацию о своей компании в реестре правительства.

