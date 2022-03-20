Собянин рассказал о мерах поддержки жилищно-коммунального хозяйства Москвы

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Сергей Собянин назвал ЖКХ важнейшей отраслью, от которой зависит повседневная жизнь Москвы. В связи с этим власти приняли меры поддержки жилищно-коммунального хозяйства города. Об этом мэр написал на своем личном сайте.

По его словам, для обслуживания жилого фонда и дорожного хозяйства столичные власти сформировали мощные бюджетные учреждения "Автомобильные дороги" и "Жилищник", оснащенные техникой и укомплектованные персоналом.

"В отличие от частных подрядчиков в кризисной ситуации они никуда не сбегут и будут выполнять свою работу. Проведены масштабные ремонт и реконструкция коммунальной инфраструктуры. Значительно снижен износ коммунальных сетей. Большинство из них зарезервировано, и в случае сбоя на одной ветке потребители получают воду, газ, электричество или тепло по альтернативному маршруту", – рассказал мэр.

Собянин отметил, что несмотря на то, что комплекс городского хозяйства Москвы находится в неплохой форме, в этой отрасли есть вопросы, которые надо решать, чтобы обеспечить нормальную работу предприятий и реализацию планов развития.

В связи с этим власти решили, что крупные городские организации, такие как "Мосэнерго", "Мосводоканал", "Гормост", "Мослифт", МОЭК, МОСГАЗ, "Мосводосток", ОЭК, "Автомобильные дороги", "Россети Московский регион", сформируют долгосрочные заказы для отечественных предприятий на выпуск широкой линейки продукции, потребляемой в ЖКХ. Тем самым сократится импорт и окажется помощь отечественному машиностроению и строительной индустрии.



Отдельный долгосрочный заказ сформируют на поставки лифтов и запчастей к ним, чтобы обеспечить безусловную надежность этой чувствительной техники.



В ближайшее время город проведет централизованные торги по закупкам детских игровых городков, лавочек и прочих малых архитектурных форм, которые летом планируется установить во дворах и парках. Так город поддержит производителей крупным заказом и одновременно застрахуется от срыва программы благоустройства.



Принято решение увеличить авансирования до 50% подрядчиков, реализующих программу капитального ремонта жилья. Правительству РФ и Госдуме предложат внести соответствующие поправки в федеральное законодательство.



Коммунальные предприятия, энергетики и подрядчики получат возможность привлекать льготные кредиты на пополнение оборотных средств и реализацию программ развития. На реализацию программы субсидирования процентных ставок по кредитам власти Москвы выделяет 10 миллиардов рублей из городского бюджета.



Недавно созданный Кадровый центр правительства Москвы окажет поддержку работникам, находящимся под угрозой увольнения, в переходе на предприятия энергетики и ЖКХ.

18 марта Сергей Собянин открыл кадровый центр для помощи в трудоустройстве сотрудникам иностранных компаний. По его словам, уровень безработицы в Москве сейчас находится на исторически минимальном показателе. Однако город может столкнуться с новыми проблемами, особенно это касается компаний с иностранными участниками.

Он подчеркнул, что в основном речь идет о хорошо квалифицируемых и оплачиваемых работниках, которые будут востребованы на других предприятиях Москвы. В связи с этим в столице создали специализированный кадровый центр, который одновременно работает с иностранными компаниями, заявившими о возможном сокращении или приостановке деятельности, а с другой стороны, в работу включены кадровые центры крупных московских предприятий. Собянин подчеркнул, что это касается и государственного, и коммерческого секторов.

Кандидаты, которые находятся в поиске работы, смогут пройти несколько собеседований у потенциальных работодателей, получить предложения о трудоустройстве и выбрать лучшее из них. Сейчас в кадровом центре работают рекрутинговые агентства Московского транспорта, "Почты России" и энергетической компании МОЭК. Они предлагают в общей сложности порядка 13 тысяч различных вакансий. Около 50 тысяч вакансий заявили организации в строительном комплексе, ЖКХ и транспорте.