Собянин открыл кадровый центр для трудоустройства работников иностранных компаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин посетил кадровый центр для помощи в трудоустройстве сотрудникам иностранных компаний, открывшийся во флагманском центре "Моя работа" на улице Куусинена.

По его словам, уровень безработицы в Москве сейчас находится на исторически минимальном показателе. Однако город может столкнуться с новыми проблемами, особенно это касается компаний с иностранными участниками.

"Таких в Москве достаточно много – несколько тысяч, около 300 уже сегодня объявили о своей приостановке деятельности. Как дальше будет складываться их судьба – решение их владельцев. Наша задача – обеспечить людей, которые там работают, трудоустройством в случае сокращения", – сказал мэр.

Он подчеркнул, что в основном речь идет о хорошо квалифицируемых и оплачиваемых работниках, которые будут востребованы на других предприятиях Москвы. В связи с этим в столице создали специализированный кадровый центр, который одновременно работает с иностранными компаниями, заявившими о возможном сокращении или приостановке деятельности, а с другой стороны, в работу включены кадровые центры крупных московских предприятий. Собянин подчеркнул, что это касается и государственного, и коммерческого секторов.

Мэр напомнил, что в сложный период пандемии, когда целый ряд предприятий начал масштабные сокращения, Москва быстро справилась с этой ситуацией. В городе переформатировали всю систему работы и трудоустройства, создали более 50 центров в МФЦ и офисах "Мои документы", во флагманских центрах, которые работают по специальным программам, включая трудоустройство граждан, испытывающих особые сложности, – молодежь, предпенсионного возраста, инвалиды и так далее.

Собянин добавил, что Москва за свою историю переживала разные кризисы, но никогда в столице не было массовой безработицы и не будет, поскольку в городе высокий промышленный потенциал, рынок быстро адаптируется к любым условиям.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в свою очередь, рассказала, что центр будет вести работу не только с компаниями, которые официально заявили о приостановке своей деятельности, но и с теми, кто только планирует.

"Мы, не дожидаясь официальных заявлений, а уже на основе сообщений в СМИ, в проактивном порядке связываемся, выезжаем к ним и отрабатываем самый негативный возможный сценарий еще на старте. Его вероятность не так высока, но мы в любом случае стараемся отработать самый худший вариант", – пояснила Ракова.

Также она отметила, что в центре действует программа прямого трансферта работников на предприятия, у которых существует потребность в кадрах. Еще одна функция центра – это массовое трудоустройство для компаний, которые действительно ищут себе сотрудников.

"Мы снимаем с них часть затрат, для них осуществляем массовый отбор, исходя из тех критериев, которые необходимы для этих компаний", – пояснила Ракова.

Специалисты кадрового центра напрямую взаимодействуют с иностранными компаниями, принявшими решение о приостановлении деятельности или сворачивании работы в России. После получения информации о возможном высвобождении работников компании могут получить поддержку, которая включает выезд специалистов кадрового центра в компанию, анализ планов компании по сокращению персонала, переводу сотрудников в другой формат работы или в неоплачиваемые отпуска и так далее.

На данный момент служба занятости Москвы сформировала список из более 300 компаний. Специалисты центра находятся в процессе переговоров с ними.

Кандидаты, которые находятся в поиске работы, смогут пройти несколько собеседований у потенциальных работодателей, получить предложения о трудоустройстве и выбрать лучшее из них. Сейчас в кадровом центре работают рекрутинговые агентства Московского транспорта, "Почты России" и энергетической компании МОЭК. Они предлагают в общей сложности порядка 13 тысяч различных вакансий. Около 50 тысяч вакансий заявили организации в строительном комплексе, ЖКХ и транспорте.

Помимо этого, кадровый центр организует регулярные открытые наборы персонала с участием государственных организаций и частных компаний.

Ранее Собянин сообщил, что уровень безработицы в Москве достиг исторического минимума. По его словам, в городе отмечается риск роста безработицы на фоне остановки деятельности зарубежных компаний, однако власти принимают меры, которые позволят решить данную проблему. Мэр пояснил, что на других столичных предприятиях открыты сотни тысяч вакансий.

Собянин сообщил, что кадровый центр будет способствовать сохранению действующих трудовых коллективов ушедших с российского рынка компаний. Также, продолжил мэр, руководству города дано поручение подготовить предложения по переквалификации работников закрывшихся предприятий.

