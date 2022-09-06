Участок бывшей промзоны Северянин реорганизуют

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Участок бывшей промзоны Северянин площадью более 15 гектаров реорганизуют по проекту комплексного развития территорий, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Как отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, участок промзоны находится с восточной стороны железнодорожных путей Ярославского направления МЖД, между улицами Енисейской и Летчика Бабушкина.
Отмечается, что в рамках редевелопмента территории планируется строительство 296 тысяч квадратных метров недвижимости.
По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, на территории бывшей промзоны планируют построить научно-производственные объекты, офисы, магазины, торговые центры, банки, рестораны, кафе и многоуровневый паркинг на 250 машино-мест.
Ранее сообщалось, что территорию бывшей промзоны Вагоноремонт в районе Восточное Дегунино на севере Москвы, где сейчас расположены склады, автомастерские и стоянка спецтехники, реорганизуют. Ефимов добавил, что инвестиции в развитие территории, площадь которой превышает 15 гектаров, составят примерно 25 миллиардов рублей, при этом после завершения всех работ проект будет ежегодно приносить столичному бюджету свыше 1,2 миллиарда рублей.
"Москва и мир": реорганизация бывшей промозоны в столице и забастовка в Эдинбурге
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