Новый квартал появится на месте промзоны Вагоноремонт в Восточном Дегунине

09:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Территорию бывшей промзоны Вагоноремонт в районе Восточное Дегунино на севере Москвы, где сейчас расположены склады, автомастерские и стоянка спецтехники, реорганизуют. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
"По проекту комплексного развития территорий в границах бывшей промзоны, расположенной в Северном административном округе столицы, появятся новые экологичные предприятия, общественно-деловые пространства и жилье. <...> Благодаря реализации проекта в Восточном Дегунине появятся свыше четырех тысяч новых рабочих мест", – рассказал он.
Ефимов добавил, что инвестиции в развитие территории, площадь которой превышает 15 гектаров, составят примерно 25 миллиардов рублей, при этом после завершения всех работ проект будет ежегодно приносить столичному бюджету свыше 1,2 миллиарда рублей. Отмечается, что редевелопментом территории смогут заняться как собственники помещений, так и государство или инвестор. В последних двух случаях собственникам компенсируют рыночную стоимость земли и зданий.
Между тем глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что после реорганизации на территории промзоны появится порядка 298 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых 165 тысяч будут предназначены под жилые помещения.
"На участке появятся школы, детские сады, офисы, банки, кафе и магазины, они займут почти 123 тысячи квадратных метров, а современный логистический центр – 10 тысяч квадратных метров", – заметил Гаман.
Ранее стало известно о планах реорганизации неэффективно используемых территорий в Текстильщиках и Хорошёво-Мнёвниках. Там появятся жилые и коммерческие объекты, дом по программе реновации и участковый пункт полиции. По итогу реализации проектов планируется создать 1,2 тысячи рабочих мест.
Около 150 участков бывших промзон Москвы станут современными городскими кварталами
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