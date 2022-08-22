Реорганизацией бывшей промзоны "Варшавское шоссе" займется городской оператор

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии участка бывшей промзоны "Варшавское Шоссе" в Нагорном районе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, реорганизацией территории площадью почти 24,5 гектара займется казенное предприятие Москвы "Комплексное развитие территорий". Он добавил, что инвестиции составят 57,5 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит пять миллиардов рублей.

В материале поясняется, что сейчас на участке расположены склады, также там находится асфальтобетонный завод.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что территорию бывшей промзоны займут объекты общественного назначения, в число которых входят офисы, магазины, банки, кафе, а также инновационные центры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проекты комплексного развития бывших промзон Грайвороново и Варшавское шоссе в Текстильщиках и Нагорном районе. Здесь будут строить жилье и объекты социальной инфраструктуры.

До этого Ефимов объявил, что в Москве реорганизуют 14 участков общей площадью более 336 гектаров по проекту комплексного развития территорий "Индустриальные кварталы". На выбранных площадках появятся высокотехнологичные производства, общественно-деловые постройки и жилье.

